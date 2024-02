Napoli, altro caso Osimhen? Può slittare il rientro: in dubbio per il Genoa

vedi letture

Ritrovati tutti gli indisponibili ad eccezione di Osimhen, senza per la verità particolari miglioramenti a livello prestazionale, Walter Mazzarri spera nel rientro del nigeriano per riportare i numeri offensivi a livelli quantomeno accettabili. Il tecnico del Napoli ha proposto vari accorgimenti tattici, spesso passando alla difesa a cinque, ma a fronte di miglioramenti impercettibili nei numeri difensivi, s'è registrato un vero e proprio crollo della media gol: zero reti nelle ultime cinque trasferte e creando pure pochissime occasioni (con addirittura la media di un tiro in porta ogni 57'). Meglio in casa, pur risolvendo le gare con Salernitana e Verona soltanto nel finale e con giocate decisamente individuali. Anche per questo c'è attesa per il rientro di Osimhen che però potrebbe slittare ancora.

Quando rientra Osimhen?

Ieri sera è arrivato ufficialmente il rompete le righe, dopo la premiazione della squadra direttamente dal presidente della Nigeria per il grande torneo disputato nonostante la finale persa. Quest'oggi, dunque, dovrebbe essere il giorno del rientro ma gli ultimi rumors aprono ad un rientro in Italia soltanto nella giornata di venerdì e, tra il lungo volo e la partita al sabato, a quel punto Osimhen non dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida al Genoa.

Altro caso?

Le notizie che però arrivano sui rientri dei suoi compagni di squadra però potrebbero aprire ad un nuovo caso Osimhen, l'ennesimo di questa stagione. Lookman è atteso quest'oggi a Bergamo, probabilmente per allenarsi giovedì in gruppo, lo stesso per Chukwueze, atteso dal Milan addirittura per la gara di Europa League di giovedì. Le prossime ore chiariranno se eventualmente impegni o acciacchi rallentano il rientro di Osimhen.