Napoli, Ancelotti: "Albiol credo sia disponibile. Skomina arbitro capace"

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Liverpool, partendo dalla situazione fisica del gruppo. "Bene, siamo pronti per questa partita, abbiamo opportunità sia noi che il Liverpool. È una gara dove si decide il passaggio del turno, abbiamo un piccolo vantaggio e va sfruttato con intelligenza. Questo non è uno stadio che fa paura, è affascinante e c'è atmosfera, sia per i giocatori di casa sia per chi viene qui. È bello giocare, partecipare, è lo spirito nostro. Poi c'è il campo che decide, Albiol penso sia disponibile, come tutti. L'ultima volta che sono uscito dalla Champions è stato per gravi errori arbitrali, conosco bene Skomina, notevole esperienza, molto capace. Da quel punto di vista possiamo stare tranquilli. Dobbiamo pensare alla nostra intensità, probabilmente non tutti possono farne 90. La panchina è molto importante. Ci conforta la partita di andata".