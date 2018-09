Napoli, Ancelotti: "Andremo a Belgrado per vincere, il girone è duro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara interna vinta contro la Fiorentina: "La prestazione è stata positiva, sono soddisfatto di tutti, a tratti abbiamo fatto le cose che avevamo preventivato, altre volte abbiamo perso un po’ di equilibrio quando cercavamo con veemenza il gol".

Sul modulo: "Abbiamo cambiato la sistemazione solo in fase difensiva e non in attacco, accentrando più Insigne per dargli un po’ più di libertà e freschezza con meno ripiegamenti. Abbiamo reagito con carattere alla sconfitta di Genova, questa è stata la prima partita senza alti e bassi, c’è stata continuità, non ci sono stati quegli svarioni e quegli errori che ci sono costati cari nelle altre partite".

Sulla gestione della rosa: "Non è tanto la qualità che conta ma la quantità, quando uno gioca deve farsi trovare pronto come ha fatto Maksimovic oggi".

Sulla gara di Champions: "Non andiamo lì per pareggiare ma per cercare di vincere come sempre, il girone è molto difficile, dobbiamo cominciare bene".