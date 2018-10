Napoli, Ancelotti annuncia: "Domani Insigne non sarà a disposizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non ha grossi problemi ma non sarà a disposizione per domani e resterà a Napoli a lavorare". Queste le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa che annunciano il forfait di Lorenzo Insigne nella sfida contro l'Udinese. Il numero 24 azzurro dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione per la sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain a Parigi.