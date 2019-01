Napoli, Ancelotti: "Belli e generosi, Fabian meglio in mezzo al campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del match vinto contro la Lazio: "Il secondo tempo è stato un po’ più complicato, era anche normale, abbiamo avuto tante opportunità per chiuderla prima, preso tanti pali, ma è stata una bella partita. Ci sono state tante cose belle, abbiamo creato tanto, con qualità e efficacia, siamo stati più generosi che belli nella seconda parte, insomma è stata una prestazione completa. È arrivata un’ulteriore conferma che questo è un gruppo di alto livello, abbiamo sopperito all’assenza di quattro giocatori importanti, quelli che sono scesi in campo non hanno minimamente fatto pesare la loro mancanza. Su Fabian? A sinistra è un po’ più fuori dal gioco, in mezzo al campo invece può gestire molti più palloni e lui sa farlo molto bene. Fortunatamente ora rientrano tutti, abbiamo due gare importanti a Milano, quindi abbiamo bisogno di tutti".