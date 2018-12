© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha così commentato a Radio Rai la vittoria in extremis ottenuta dai partenopei in casa del Cagliari: "Abbiamo fatto un primo tempo blando ed un secondo tempo più intenso, pur con interruzioni. Alla fine abbiamo trovato il gol e la vittoria. Avevamo una formazione iniziale con poca profondità, poi con l'inserimento di Mertens e Insigne le cose sono migliorate. Il Cagliari aveva speso molto e con quella disposizione lì era necessario cercare di vincere in tutti i modi. Nella seconda parte ci son state molte interruzioni, un ostruzionismo esasperato. Credo che i sette minuti di recupero fossero giusti. La reazione dopo il ko col Liverpool è stata buona, con serenità e giocatori motivati. Vogliamo essere competitivi in campionato, Europa League e Coppa Italia".