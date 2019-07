© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de Il Mattino racconta un retroscena circa l'inserimento di Lorenzo Insigne nella scuderia di Mino Raiola. Secondo il quotidiano, la scelta del capitano del Napoli nasce dal fatto di voler ottenere il massimo del rendimento, sia in chiave rinnovo che in chiave mercato. Da qui la strategia del potente agente italo-olandese: sorridere per tener botta anche quando la pressione aumenta.

Ritorno al passato - Il procuratore, inoltre, ha fatto pressione su Ancelotti - nell'incontro dello scorso primo maggio - per riportare il numero 24 sulla fascia sinistra. E da quest'anno così sarà: Insigne tornerà a fare l'ala.