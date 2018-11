Napoli, Ancelotti: "Il cambio ruolo ha forse convinto Hamsik a restare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella sua intervista a DAZN, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato anche di come ha convinto Marek Hamsik a restare in azzurro: "Sapevo che aveva avuto quest’offerta per andare via, allora gli ho spiegato che per me era un giocatore importante e che mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto… Gli ho anticipato che avrei volute cambiargli ruolo: forse è proprio questo che lo ha convinto a rimanere perché voleva provare qualcosa di nuovo".