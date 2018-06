Napoli, Ancelotti in Russia per fare mercato: contatto con Ochoa

Non solo per fare il commentatore per la tv messicana. Il Mondiale per Carlo Ancelotti è l'occasione migliore per avvicinare giocatori ed agenti senza fare il giro del mondo e far valere anche il suo ruolo di allenatore manager che mai ADL e Chiavelli avevano concesso, neanche a Benitez che spesso voleva portare avanti delle trattative. Secondo quanto riportato da Il Mattino da Ancelotti è arrivata la decisione di lasciar perdere sia Leno che Rui Patricio, non graditi più di tanto. Inoltre, il tecnico è stato visto parlare anche con Guillermo Ochoa, esperto portiere messicano dello Standard Liegi.