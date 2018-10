Napoli, Ancelotti: "Mertens e Milik devono migliorare partendo dall'inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato delle condizioni di Dries Mertens e Arek Milik: "Mertens è uno degli ultimi che è arrivato, sta migliorando di condizione e mi aspetto continuità. Ha fatto ottimi periodi di partita, meglio quando è entrato, come Milik. Ora mi aspetto che entrambi facciano meglio dall'inizio con continuità. Come gli altri".