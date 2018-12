Napoli, Ancelotti: "Niente è cambiato per le nostre ambizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari tornando anche sull'eliminazione dalla Champions: "La reazione è stata molto positiva, fisicamente hanno recuperato in fretta, a livello emozionale c'è la consapevolezza che nonostante il ko niente è cambiato per le nostre ambizioni ed i progetti futuri. A livello societario pure c'è stata una gestione ottima e raramente capita che il club mantenga questo equilibrio e perciò abbiamo accantonato la delusione e guardiamo con ottimismo al futuro".