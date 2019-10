Napoli, Ancelotti: "Parlare del mio rinnovo non è la priorità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi , Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato anche del suo futuro dopo le parole di Aurelio De Laurentiis. "Ho sempre detto che mi trovo bene a Napoli, ma oggi la priorità non è parlare del mio rinnovo, ma della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare. Non mi va di commentare le parole del presidente. Ma sono dichiarazioni venuti dal cuore, magari anche un po' forti per alcuni giocatori, ma col cuore. Dopo 15 giorni ha chiarito diversi aspetti, sono uscite molte frottole e tutti gli spifferi mi hanno fatto venire il raffreddore (ride, ndr)".