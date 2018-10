Napoli, Ancelotti: "Rinnovo? Se ci troviamo bene verrà di conseguenza"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche degli obiettivi di squadra e del possibile prolungamento del contratto, come svelato da De Laurentiis nei giorni scorsi: "La priorità è restare competitivo su tutti i fronti, tutto il resto è secondario. Se ti trovi bene in un posto e gli altri si trovano bene con te tutto il resto viene di conseguenza, io mi trovo bene qui, così come con me il presidente, è un cammino iniziato da poco e può essere migliorare in futuro".