Napoli, Ancelotti: "Siamo competitivi per campionato ed Europa League"

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari: “La punizione? Le gerarchie sono chiare, sulla parte destra ci sono Milik e Mario Rui, dall’altra Mertens e Insigne, c’è stato un piccolo malinteso dove non era il caso che ci fossero. Milik è un ragazzo serio, che riesce a gestire con equilibrio i momenti buoni e quelli più complicati. È chiaro che è stato un colpo forte quello dell’eliminazione, ma non dovevo aspettare questa partita per capire che la squadra aveva reagito”.

Sulla formazione: “Le difficoltà che abbiamo avuto nel primo tempo erano dovute all’assenza di Milik e Mertens, è chiaro che con loro si cerca più la profondità. Volevo mettere calciatori un po’ più freschi, volevamo fare una gara di grande intensità”.

Sulla classifica e sulla proiezione 90 punti: “È una squadra di prospettiva, stiamo facendo molto bene e pensiamo che si possa fare ancora meglio. Questa squadra può e deve crescere, siamo competitivi in campionato e lo siamo stati in Champions, vogliamo esserlo anche in Coppa Italia e in Europa League”.

Sul sorteggio di Europa League: “Il Chelsea di Sarri in finale sarebbe un sogno, come detto. Sappiamo di essere competitivi, possiamo esserlo in Europa League. La finale rimane un sogno, ora vedremo chi ci capiterà nel sorteggio. Avremo tempo per preparare le due gare. La società è molto seria, ha dei programmi belnprecisi che condivido e che non si fa influenzare da una vittoria e da una sconfitta”.