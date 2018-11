Napoli, Ancelotti spinge per Cavani. Il PSG chiede 50 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il quotidiano partenopeo Il Roma scrive del sogno in casa Napoli legato al ritorno di Edinson Cavani. L'attaccante classe '87 del Paris Saint-Germain è di recente tornato al San Paolo, in occasione della sfida di Champions League, ricevendo la calorosa accoglienza dei suoi vecchi tifosi. Il presidente Aurelio De Laurentiis - si legge - proverà a convincere il Matador con un contratto da quattro anni a 6,5 milioni di euro. Al bomber uruguaiano restano due anni di ingaggio coi francesi a 24 milioni di euro complessivi. Con l'eventuale quadriennale offerto dal Napoli coprirebbe quella cifra, quindi il dimezzamento dell'ingaggio sarebbe relativo. Al PSG andrebbe una cifra da concordare, ma che nella mente del patron non dovrebbe superare i 25 milioni di euro. Difficile, senza dubbio. Perché come avrebbe ribadito al pranzo di cortesia in occasione delle partite di Champions League, oggi il PSG valuta il Matador 50 milioni, a prescindere dal contratto in scadenza nel 2020. Ma con Ancelotti che 'spinge' e che farebbe da intermediario De Laurentiis ci proverà fino alla fine.