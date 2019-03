Napoli, Ancelotti: "Younes ha qualità, deve trovare continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo il successo contro l'Udinese: "Non è mai facile quando giochi il giovedì sera, non tanto dietro dove avevamo tutte forze fresche, ma per le energie mentali. Siamo stati un po' disordinati. Poi ci siamo rimessi in sesto, la seconda parte è stata fatta meglio. Younes ha molta qualità, nello stretto è molto abile, sa giocare a calcio, dovrà ritrovare continuità, ma si sta ritrovando piano piano - riporta TuttoNapoli.net -. Ospina? Ha preso questo colpo alla testa ma ora è sotto controlla, dovrà rimanere in osservazione soltanto per precauzione, domani uscirà. Milik? Si ritraeva molto nella prima parte per entrare nel gioco, un attaccante deve farsi trovare pronto e lui l'ha fatto, siamo contenti. Emergenza a centrocampo? Callejon secondo me può giocare lì, Maksimovic può giocare lì, ma per la Roma recupereremo giocatori che erano acciaccati, faremo una bella partita lì".