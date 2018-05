Napoli, anche Guedes nel mirino. Ma il PSG lo rivenderà a peso d'oro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Radio Crc, non c'è solo Thauvin nei piani della dirigenza del Napoli. Jorge Mendes, infatti, avrebbe proposto ai partenopei Gonçalo Guedes, che il PSG riprenderà dal Valencia per poi rivenderlo a caro prezzo. Un'operazione complicata, quanto quella per il gioiello francese dell'Olympique Marsiglia.