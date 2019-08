© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarebbe solo la Fiorentina interessata a Lorenzo Tonelli, centrale difensivo in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul difensore ex Empoli e Sampdoria, infatti, ci sarebbero anche le attenzioni del Parma. Ducali che, in ogni caso, al momento appaiono in seconda fila rispetto ai viola.