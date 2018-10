Napoli, anche il Real Madrid sulle tracce di Koulibaly

“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito...

Marino annuncia: "Marotta mi ha detto che sta già per rientrare nel calcio"

Italia, Chiellini: "Non è uno spareggio, né una finale"

Italia, Mancini: "Ci giochiamo il secondo posto, ma non si sa mai"

Polonia, Brzeczek: "Piatek-Lewa? Anche Milik è in buone condizioni"

Barreto, frecciata a Cassano: "C'è chi butta via la possibilità di giocare..."

Inzaghi ritrova l'amico Nesta: Bologna-Perugia 1-1 in amichevole

Mancini: "Verratti non è al 100%. Immobile deve segnare anche con noi"

La Nations League non conta niente

Chiellini: "Le parole di Bonucci? Non esprimo giudizi sul calcio italiano"

L'Immobile furioso. Ma con l'Italia mai in gol con le big

Italia, Chiellini: "Non mi sento indispensabile, sono qui con entusiasmo"

Milan, Montolivo schierato con la Primavera nella partitella in famiglia

TOP NEWS Ore 20 - Real su Koulibaly. Mattiello out 3 settimane

Bia: "Barella un talento vero. Dispiace per Cassano"

C'è anche il Real Madrid sulle tracce di Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Marca , nella lista degli obiettivi dei Blancos è presente il centrale del Napoli. È una priorità per il Real, alla ricerca di un difensore che alzi il livello della rosa e raccolga l'eredità di Sergio Ramos.

