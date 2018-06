Napoli, ass. Borriello: "ADL tranquillo per i lavori al San Paolo"

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “La riunione di ieri è stata positiva, mi è sembrato che De Laurentiis volesse rassicurazioni in un tavolo importante con prefetto, questore e tecnici. Dopo qualche scambio forte, di quelli che avvengono sempre con il presidente De Laurentiis, ha ricevuto le rassicurazioni che desiderava, bastava ascoltarsi meglio nei mesi scorsi e si sarebbero evitate certe uscite pubbliche. Come cambierà il San Paolo? I lavori per le balaustre sono già partite, per i bagni manca poco. Per il resto dei lavori, nel bando saranno valutate positivamente le offerte di chi riuscirà ad accorciare i tempi, ovviamente. Sediolini? C’è possibilità di non chiudere settori interi, ma solo alcune zone, si può lavorare benissimo e svolgere regolarmente le manifestazioni sportive. Qualche disagio ci sarà ma nulla di cui preoccuparsi. Maxischermo? Rientrava nelle prescrizioni per le attività legate all’atletica leggera, quindi dovrà esserci".