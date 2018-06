Napoli, blitz in Russia per Giuntoli: nel mirino Areola e Rudy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato del Napoli direttamente da La Gazzetta dello Sport. Il ds Giuntoli - si legge - ha infatti programmato un viaggio in Russia per osservare da vicino due giocatori in particolare protagonisti al Mondiale. Il primo nome è quello di Alphonse Areola, il portiere del Psg e secondo di Lloris nella Nazionale francese. Areola è molto stimato da Carlo Ancelotti che ne avrebbe sollecitato l’acquisto. Le sue quotazione, tra l’altro, sono in rialzo, dopo le indiscrezioni che arrivano da Londra secondo le quali sarebbe imminente il passaggio di Bernd Leno all’Arsenal per 22 milioni di euro. Se così fosse, il Napoli potrebbe scegliere uno tra Areola e Sirigu, a meno che non si voglia ritornare su Rui Patricio la cui posizione, con lo Sporting Lisbona, resta sempre complessa. La missione russa però ha come scopo anche quello di assistere a qualche partita della Germania sperando di vedere all’opera Sebastian Rudy, 28 anni, centrocampista del Bayern Monaco, una vecchia conoscenza di Carlo Ancelotti che lo ha allenato fino allo scorso autunno, prima di essere esonerato.