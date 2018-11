Napoli, bloccata la trattativa per il rinnovo del contratto di Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' bloccata in casa Napoli la trattativa per il rinnovo del contratto di Dries Mertens, attaccante legato al club partenopeo da un accordo in scadenza nel giugno 2020. Come riporta il quotidiano 'Il Roma', le due parti non hanno trovato un accordo sulla nuova clausola rescissoria. Quella attuale è da 28 milioni di euro per l'Europa e 35 milioni di euro per la Cina.