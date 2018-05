Napoli, Boateng e David Luiz i favoriti se Koulibaly va al Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli mette le mani avanti in caso di assalto a Kalidou Koulibaly da parte del Chelsea. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, secondo la quale mister Carlo Ancelotti avrebbe già indicato alla dirigenza i nomi di Jerome Boateng del Bayern Monaco e David Luiz dei Blues per sopperire all'eventuale partenza del difensore senegalese. Due top player per continuare ad alzare l'asticella e puntare altri grandi obiettivi.