Napoli, c'è distanza per Meret: l'Udinese chiede oltre 22 mln di euro

Il Napoli cerca un portiere giovane, da affiancare a Pepe Reina per il presente con la prospettiva di raccogliere l'eredità dello spagnolo classe '82 tra un anno. Il Mattino conferma la pista legata ad Alex Meret (20), estremo difensore di proprietà dell'Udinese che ha conquistato la promozione in Serie A con la SPAL. Il Napoli avrebbe offerto 10-12 milioni di euro per l'ormai ex ferrarese, ma i friulani chiedono oltre 22 milioni e hanno invitato il ds azzurro Cristiano Giuntoli ad aumentare la proposta. C'è ancora distanza, dunque, tra domanda e offerta per il giovanissimo portiere.