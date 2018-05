Napoli, c'è il sì di Fabian Ruiz. Ma il Betis non concede sconti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz è il primo obiettivo del Napoli in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttonapoli.net, il calciatore del Betis Siviglia ha già detto di sì alla proposta presentata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Adesso, però, c'è da trovare l'accordo con la società andalusa che non vuole concedere sconti: Ruiz ha nel suo contratto rinnovato da pochi mesi una clausola da 32 milioni di euro.