Napoli, c'è ottimismo per i rinnovi di Hysaj e Zielinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hysaj e Zielinski: sono loro le priorità nell'ambito del discorso rinnovi contrattuali in casa Napoli. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i contatti con gli entourage dei due calciatori con scadenza di contratto nel 2021 sono costanti da mesi. Gli accordi non sono stati ancora definiti, ma c'è comunque ottimismo per la conclusione delle trattative. Lo riporta Tuttonapoli.net.