Napoli, caccia al difensore del futuro: Todibo, Romero e De Ligt in lista

Il Napoli cerca il difensore del futuro: con Raul Albiol che si avvicina ai 34 anni, gli azzurri sono pronti a intervenire sul mercato per fornire Ancelotti di un centrale di belle speranze. Piace Jean Claire Todibo (19 anni il 30 di questo mese) che tra sei mesi si svincolerà a parametro zero e che ha, fatalmente, intorno a sé, una schiera di pretendenti. Il Napoli ci spera e intanto segue due alternative: Cristian Romero (20) argentino del Genoa e il centrale dell'Ajax Matthijs de Ligt (19 compiuti ad agosto). Per quest'ultimo, tuttavia, il rischio è sforare i 40 milioni di valutazione, stando al Corriere dello Sport