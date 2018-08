Napoli, Callejon convince: si attende l'offerta per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche voce in estate l'aveva fortemente accostato al Milan, ma José Maria Callejon è rimasto al Napoli e ha già convinto all'esordio contro la Lazio, con l'assist decisivo per il gol di Arkadiusz Milik. Ora si comincia a parlare di rinnovo e, stando a quanto riportato da Tuttonapoli.net, probabilmente arriverà una proposta da parte del club azzurro, al fine di non farlo andare in scadenza a fine stagione. Per ora l'offerta ancora non c'è stata, ma si prevede che il Napoli si muoverà nel corso della stagione in questo senso.