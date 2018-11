Napoli, Callejon verso il rinnovo: può chiudere la carriera in azzurro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti vuole blindare Josè Callejon. Come si legge sulle pagine de Il Mattino il ds Giuntoli ha parlato con lo spagnolo che è pronto a firmare per altri due anni. In pratica, è pronto a chiudere la carriera in azzurro. Quilon spinge per il ritorno in Spagna, ma è Callejon a decidere.