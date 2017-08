Napoli, Callejon: "Vicini alla Juve. Per lo Scudetto anche Milan, Roma e Inter"

© foto di Insidefoto/Image Sport

José Maria Callejon, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: "In questi anni di Napoli sono cresciuto parecchio. Calcisticamente sono migliorato tanto e devo dire grazie a chi mi ha allenato. Per me, Napoli sta rappresentando un’esperienza fantastica. Sono arrivato da Madrid, dove non giocavo mai, e qui ho trovato la continuità che mi ha permesso di esprimermi al meglio. E poi a livello di collettivo ho vinto pure qualcosa. Per quel che riguarda il prossimo campionato credo che il Napoli sia molto vicino alla Juventus, siamo un gruppo che lavora insieme da due anni. Sin dal primo giorno Sarri ci ha trasmesso le sue idee. E questo può essere un punto a nostro favore. Scudetto? Adesso siamo in un fase di preparazione e vogliamo provare a capitalizzare meglio quanto di buono fatto nella passata stagione. La Juventus resta la favorita, perché ha vinto gli ultimi 6. Il Milan ha comprato tanto e ci sarà nella lotta al vertice, come del resto anche Inter e Roma. Insigne e Mertens? Lorenzo è attualmente il miglior talento che esprime il calcio italiano. Lo apprezzo tanto e merita la Nazionale. Dries può fare ancora di più, abbiamo visto quanto è già forte e nel ruolo di centravanti ha margini di miglioramento".