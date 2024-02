Live TMW Napoli, Calzona: "Il campo ed il vento hanno condizionato la nostra gara"

17.00 A breve il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, parlerà alla stampa della partita poc'anzi conclusa all'Unipol Domus.

17.43 Inizia la conferenza.

E' più rammaricato per gli errori sotto porta o per l'errore al 95'?

"In generale sono deluso per entrambe le cose. Abbiamo avuto due occaisoni importanti, ma in generale abbiamo perso tanti palloni in uscita. I ragazzi si sforzano di fare ciò che dico. Il campo non era in buone condizioni ed il vento condizionava le traiettorie. Nel secondo tempo la squadra ha fatto abbastanza bene. Ripartiamo dall'ordine ritrovato".

Come vede il futuro?

"Giocheremo due gare importanti contro Sassuolo e Barcellona. Rischio ipnosi e pensare solo alla Champions? Finché la matematica non ci condanna dobbiamo aspirare ad arrivare più lontano possibile. Passare il turno sarebbe grandioso, poi però c'è il Sassuolo. Dobbiamo pensare partita per partita, perché il momento ci obbliga a fare così".

La squadra ha un problema mentale?

"La squadra sta abbastanza bene, Anguissa è venuto fuori bene così come gli altri. Il problema è solamente mentale. Dobbiamo stare in partita, fare più movimento. Abbiamo iniziato ad essere più squadra, ma lo facciamo a tratti e questo mi fa pensare che il problema sia mentale".

Come valuta la condizione fisica della squadra?

"Il problema, ripeto, non è la condizione fisica, è mentale. Sapevamo che il Cagliari è una squadra che tiene la palla alta ed è lì che dobbiamo migliorare. Dobbiamo ricominciare a giocare a calcio, se accettiamo la partita sporca, non siamo capaci a farlo. Non deve essere la nostra arma. In questo periodo non puoi incidere fisicamente perché giochi ogni tre giorni. Da parte nostra non c'è stato nessun grande input fisico, ma solo tenere i giocatori nella condizione che sono".

17.52 Fine della conferenza.