Napoli, carattere e piano B: 10 punti in rimonta e record di gol dalla panchina

E' il Napoli delle rimonte. La squadra di Carlo Ancelotti ha saputo aggiungere al percorso tecnico di questi anni delle varianti tattiche, ma anche una forte componente caratteriale, emozionale, per venire a capo di partite non perfette, soprattutto ad inizio stagione con il cambio in panchina ancora da metabolizzare e dettami tattici da registrare. Le prime due vittorie sono arrivate così, rimontando la Lazio all'Olimpico ed a seguire il Milan, addirittura da un doppio svantaggio in una partita che sembrava finita. Accantonato il 4-3-3, soprattutto per i troppi gol subiti, dopo la gara spartiacque con la Sampdoria, col 4-4-2 s'è visto un altro Napoli, solido e ancora più imprevedibile in fase offensiva - al punto da diventare il migliore attacco del campionato, al pari della Juventus - potendo avvicinare Insigne alla porta e cambiare spesso entrambi gli esterni. Le rimonte però non sono finite: al San Paolo è stata raggiunta la Roma mentre i tre punti sono arrivati a Genova per la quarta rimonta in campionato e quota 10 punti raccolti da situazione di svantaggio, come nessuna squadra della Serie A.

A Genova probabilmente è arrivata la rimonta che meglio rende l'idea del cambiamento. Non solo fraseggio, come chiaramente nel dna della squadra dopo gli anni di Sarri, ma anche quel piano B spesso invocato quando terreni di gioco o avversari non permettevano quello sviluppo. Se Ancelotti con Empoli e Sassuolo ha scelto di lasciare il possesso agli avversari per andare ad aggredire ed al recupero alto del pallone - con una mediana più fisica - a Genova la squadra è stata capace di superare le avversità alzando palla pur non avendo un centravanti - con Milik uscito prima del nubifragio - appoggiandosi su Fabian e con gli altri centrocampisti a rimorchio sulle seconde palle ed un'aggressione che non sembrava nelle corde della squadra. Secondi tempi e rimonte merito sicuramente anche dei cambi - il primo gol a Genova è confezionato da Mertens e Fabian, entrambi subentrati - ma anche dall'aver coinvolto tutta la rosa a disposizione: il Napoli infatti è andato a segno per 7 volte con giocatori entrati dalla panchina (la Juventus delle riserve di lusso, per intenderci, è a quota 3).