Napoli, cena di squadra: ecco il patto post Champions League

C'è stata una cena in un noto ristorante giapponese di Napoli volta a cementare ancor di più il gruppo di Carlo Ancelotti. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, la squadra ha partecipato al gran completo con un imperativo categorico: voltare pagina. Una sorta di patto d'acciaio da parte della squadra, reduce dall'eliminazione in Champions League che rende ancora tutti di cattivo umore. Il beffardo k.o. di Liverpool, però, deve essere archiviato quanto prima. Ma con Ancelotti il Napoli sa come fare. E si ha la sensazione che l'Europa League possa essere un obiettivo alla portata. Non una competizione in cui si passeggerà, ma in cui Insigne e compagni sicuramente potranno dire la loro. Il patto è nato anche per questo.