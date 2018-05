Napoli, cena tra Ancelotti e Kia: Alisson e Dembelè sul tavolo

© foto di Federico Gaetano

London calling, e il mercato del Napoli si infiamma. Metti una sera a cena, precisamente la sera di venerdì, Carlo Ancelotti e Kia Joorabchian, il potente agente anglo-iraniano. Il portiere che è in cima alla lista dei desideri di Carletto è Alisson, spiega La Gazzetta dello Sport. L’argomento principale della cena comunque è stato Moussa Dembélé del Tottenham, scadenza di contratto 2019. Lì il discorso è stato molto approfondito (anche se Kia non è l’agente del calciatore) in virtù dei buoni rapporti che ci sono tra Joorabchian e Frank Trimboli. Qualche grande nome, comunque, dovrebbe arrivare. Di sicuro Ancelotti tornerebbe con piacere ad allenare Benzema, al quale è legato da un rapporto di sincera stima.