Napoli, chance a sorpresa: contro il muro del Genoa per il -2

L'occasione arriva a sorpresa. La Juventus non va oltre il pareggio sul campo della SPAL ed il Napoli questa sera contro il Genoa ha la chance di rosicchiare due punti e portarsi a -2. Tre punti davanti al proprio pubblico per riaprire i giochi, proprio quando - anche in città - in molti stavano già facendo scorrere i titoli di coda sulla lotta Scudetto, pur consapevoli delle difficoltà dell'ultimo periodo della Juventus, sempre più aggrappata alle giocate del singolo in partite sofferte ed equilibrate.

Con i tre punti il Napoli tornerebbe padrone del proprio destino (vincendole tutte arriverebbe al titolo), ma col Genoa non cambia poi molto in questa rincorsa senza margine di errore. Sarri ha tenuto tutti in ritiro a Castelvolturno, tenendo alta a concentrazione per una sfida che racchiude più insidie di quelle che può indicare la classifica. Il Genoa ha un rendimento migliore fuori casa (è ottavo in trasferta), dove sono arrivate 5 delle 8 vittorie stagionali e, soprattutto, col suo atteggiamento difensivo (già preannunciato da Ballardini e diversi giocatori) ha portato via i tre punti dal campo della Lazio ed è la terza miglior difesa esterna del campionato (solo 9 gol subiti, due in meno della Juventus). Dall'altro lato il Napoli proprio in casa ha avuto qualche passaggio a vuoto (perdendo 10 dei 14 punti complessivi lasciati per strada) e dovrà riscattare l'ultima uscita interna con la Roma. Non c'è altra strada che riconquistare il San Paolo per evitare un'occasione persa e rifarsi sotto proprio nella fase cruciale della stagione.