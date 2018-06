Napoli-Chelsea, un patto di non belligeranza sul mercato libera Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri e il Chelsea sono sempre più vicini. Come riporta Sportitalia, l'intermediario Fali Ramadani sta lavorando con le due società per stipulare una sorta di gentlemen's agreement, un patto di non belligeranza sul mercato. Il tecnico toscano verrà liberato per una cifra simbolica di 5 milioni, ma i londinesi si impegnano a non trattare alcuni elementi ritenuti incedibili dai partenopei, come Zielinski e Koulibaly. Per Hysaj e Albiol, invece, si potrebbero avviare le trattative.