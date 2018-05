Napoli, chiesti 60 milioni al City per Jorginho. Possibile contropartita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City fa sul serio per Jorginho. Secondo quanto riferito dal The Sun, il Napoli chiede 52mln di sterline (59,5mln di euro), troppo anche per il club inglese che però per accontentare Guardiola è pronto ad inserire nell'affare il talento '96 ucraino Oleksandr Zinchenko, vecchio obiettivo di Giuntoli nelle ultime sessioni di mercato, nonostante nell'ultima stagione abbia trovato grande spazio nella seconda parte della stagione.