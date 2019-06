Napoli, contatto con Zapata: c'è il sì della punta, manca l'intesa sulle cifre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino spiega che Duvan Zapata non chiuderebbe a un ritorno al Napoli. L'attaccante è stato contattato dagli emissari azzurri e ha dato la sua disponibilità. Un abbozzo di trattativa ma l'ok del ragazzo ci sarebbe. Poi, il difficile, visto che mancano le intse sui numeri, sia sull'ingaggio del colombiano ora impegnato in Copa America, sia con l'Atalanta di Percassi che attende una mossa ufficiale e pesante da parte di De Laurentiis a riguardo.