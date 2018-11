Napoli, contatto per Piatek. Ma il Genoa ha risposto picche

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Napoli è interessato a Krzysztof Piatek e stasera se lo ritroverà di fronte a Marassi. Come scrive il Corriere dello Sport, circa un mese fa c'è stata una telefonata di Aurelio De Laurentiis ad Enrico Preziosi per il bomber polacco, che per il momento però resta a Genova, almeno fino a giugno. Niente da fare, ma proprio perché resta nel radar, Piatek sarà l'osserato speciale di Giuntoli nel match di stasera.