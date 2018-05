Mentre il Borussia Dortmund sembra defilarsi dalla corsa a Mario Balotelli, non convinta del giocatore sul piano caratteriale, spunta una nuova pista italiana per l'attaccante. Si tratta, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, del neo promosso Parma. L'idea è iniziata a circolare...

Juventus, intesa per Darmian: i dettagli del contratto, allo United 13mln

Atalanta, Percassi: “Defrel nel mirino? Non faccio nomi”

Mandragora: "Ho pianto per la retrocessione, Crotone mi ha dato tanto"

Juve, per la difesa occhi in casa Atl.Madrid: seguiti i due uruguaiani

La grande chance per sperare nel Pallone d'oro

Reina: “Addio Napoli per filosofia club, rapporti con ADL non idilliaci”

Ulivieri: "Ancelotti non stravolgerà Napoli. Mancini darà tutto"

Fedele: "Hamsik-Jorginho via. Benzema creatura di Ancelotti"

Inter: Vanheusden, Longo e Manaj non rientreranno alla base

Rastelli: "Barella e Cragno sono pronti per il grande salto"

Roma, il piano per arrivare a Cristante: 15 milioni di euro più Defrel

Finale Champions: Klopp come Benitez, successo per diventare leggenda

Torino, cessione possibile per Niang, Barreca e Bonifazi. Torna Lukic

Mandragora sul futuro: "Valuterò insieme alla Juventus. Non tifo Napoli"

Chievo, Tomovic può restare: si lavora per un nuovo prestito

Napoli, continua la trattativa col City per Jorginho: 50 mln per gli azzurri

Stasera Real-Liverpool. Sold out anche il Bernabeu e Anfield

L'ultima col Liverpool, lo scenario perfetto per l'addio di Emre Can

Napoli, primo sondaggio per Fabian Ruiz: clausola da 30 milioni di euro

Radio Kiss Kiss fa il punto sul futuro di Jorginho . Secondo l'emittente, la trattativa col Manchester City va avanti e per il centrocampista italo-brasiliano è pronta un’offerta da 50 milioni di euro. Un incasso cospicuo che poi gli azzurri andrebbero subito a rinvestire sul mercato.

