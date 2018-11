Napoli, D. Ancelotti: "Problemi di posizionamento, vinto tutti insieme"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-Napoli 1-2 è intervenuto Davide Ancelotti, figlio di Carlo e vice allenatore del Napoli: “Più che una svolta è un’altra tappa del nostro percorso di crescita. Oggi era una gara difficile, il Genoa gioca in modo particolare. Siamo riusciti a fare una grande partita. I cambi? Si decidono insieme con lo staff tecnico e si prendono le decisioni. È stata una decisione condivisa, anche se alla fine decide sempre il mister. Sicuramente sapendo che loro giocano in un modo particolare abbiamo cambiato un po’ la costruzione e non siamo abituati a farlo, questo si è visto. Più che all’atteggiamento le difficoltà erano dovute a un posizionamento non corretto”.

Sulla sospensione e successiva ripresa della gara: “Le condizioni era difficili, volevamo la sospensione definitiva. Ha deciso l’arbitro. Lì abbiamo fatto la differenza e l’abbiamo fatto tutti insieme, è la cosa che ci rende più orgogliosi”.

Su Milan-Juventus: “Dobbiamo continuare a vincere le nostre partite e poi quello che sarà sarà”.