Napoli, da esubero a uomo-Champions: pronto il rinnovo per Maksimovic

Non solo Hysaj e Zielinski, il Napoli ha avviato le trattative anche per il rinnovo di Nikola Maksimovic, in scadenza nel 2021. Del resto con Carlo Ancelotti la sua esperienza a Napoli è cambiata radicalmente. Enormi le difficoltà nel trovare spazio con Maurizio Sarri, relegato ad alternativa anche di Chiriches e talvolta di Tonelli, fino alla scorsa stagione: soltanto tre presenze - due da titolare - al punto da ottenere la cessione in prestito allo Spartak Mosca per trovare continuità, ma non riuscendo a riprendere il treno per il mondiale. L'enorme delusione è stata spazzata via parzialmente dalla grande considerazione di Ancelotti, sin dal ritiro di Dimaro e le prime amichevole, ma soprattutto dalla fiducia nelle gare più importanti disputate dal Napoli.

Innegabile la sua particolare predisposizione alla difesa a tre e Ancelotti gli ha ritagliato il ruolo che esalta tutte le sue qualità tecniche e fisiche, nascondendo qualche difetto tattico e di concentrazione nella linea difensiva. Terzino destro, ma a tutti gli effetti terzo centrale nelle notti Champions con Mario Rui invece quasi sulla linea di centrocampo. L'ormai riconosciuto "tre e mezzo difensivo", usato spesso in Italia, ideato da Ancelotti per uscire dalla pressione alta del Liverpool, marchio di fabbrica di Klopp che così mandò in tilt il Napoli in estate. Esperimento riuscito alla perfezione, in una notte indimenticabile con la vittoria sui reds, al punto da riproporre il serbo da titolare anche nella doppia sfida al PSG e nutrire il rammarico per non aver proposto la sua fisicità e solidità difensiva anche nello scontro diretto con la Juventus della settimana precedente. In campionato, invece, ha trovato spazio anche da centrale difensivo, rappresentando una valida alternativa ad Albiol. Così Ancelotti ha rimosso dubbi e critiche sui 25mln spesi per il classe '91 e trovato la solidità giusta contro gli attacchi micidiali della Champions, competizione che vede il Napoli come seconda squadra per tiri subiti (8,8 di media, sotto soltanto all'Atletico Madrid con 7,8).