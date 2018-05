Napoli, da Vidal a Benzema... sognare campioni non è reato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sognare non è reato, e l’approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli apra la strada ad ogni tipologia di sogno: in particolar modo quelli legati al calciomercato. Con un tecnico di questa portata e con la storia che si porta alle spalle, è inevitabile che anche Napoli possa diventare piazza ambita dai giocatori più importanti del continente. A questo proposito non mancano notizie relative alle prime suggestioni trattative che potrebbero contraddistinguere la bollente estate partenopea. Affari ad una fase poco più che embrionale ma che ad ogni modo non mancano di raccontare realtà di contatti effettivamente verificatisi. I nomi sono particolarmente illustri come quello del centravanti del real Madrid prossimo a giocare la finale Champions League Karim Benzema: il francese è uno dei giocatori più apprezzati dal nuovo tecnico del Napoli e non è utopia pensare ad un vero e proprio assalto predisposto da Giuntoli in vista dell’estate che sta per cominciare. Un altro scenario affascinante porterebbe ad Arturo Vidal il centrocampista cileno che Ancelotti ha imparato ad apprezzare nel corso della comune esperienza al Bayern Monaco, per quanto difficile non è un obiettivo irrealizzabile. Già la scorsa estate ci furono abboccamenti per un suo ritorno nel nostro campionato sponda Inter, ma proprio l’allenatore di Reggiolo ne bloccó la partenza. Un indizio in più che valorizza le indiscrezioni di contatti con l’entourage dell’ex giocatore della Juventus che contribuiscono ad incrementare i sogni di grandeur napoletani.