Napoli, dal Brasile: occhi puntati su Jo del Corinthians

© foto di Image Sport

Novità sul mercato azzurro dal Brasile: secondo vari media sudamericani (da Fox Sports a ESPN), il Napoli sarebbe sulle tracce dell'attaccante Joao Alves de Assis Silva, famoso come Jo. La imponente ed esperta punta del Corinthians (classe 1987, 190 cm per 80 kg) sarebbe finita nel mirino partenopeo dopo l'infortunio di Milik, e secondo i media brasiliani ci sarebbero già stati contatti per provare a portarlo all'ombra del Vesuvio già a gennaio.