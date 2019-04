Napoli, dal Milan al PSG: cinque club sulle tracce di Insigne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne e il Napoli: una storia che rischia di essere ai titoli di coda. Il Mattino fa il punto sul futuro dell'attaccante, legato al club azzurro da un contratto con scadenza 2022 e ingaggio da 4,5 milioni di euro annui più bonus. Mino Raiola, però, prepara l'asta: sono ben cinque i club interessati e gli ultimi scricchioli aprono le porte a un addio. In Italia c'è soprattutto il Milan, che pensa a un'offerta con Suso come contropartita tecnica. All'estero, potrebbe muoversi il PSG di Verratti e Cavani, due che Insigne lo conoscono bene. In Inghilterra il Manchester United rivoluzionerà molto, mentre in Spagna c'è l'Atletico Madrid. E in Germania, infine, occhio alle mosse del Bayern Monaco.