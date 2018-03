Napoli, dall'Inghilterra: Klopp valuta Jorginho come rimpiazzo di Can

© foto di Mocciaro

Il Mirror di stamattina apre con una notizia di mercato che riguarda la Serie A: il Liverpool ha messo gli occhi su Jorginho. Il brasiliano, naturalizzato italiano, sarebbe stato individuato da Jurgen Klopp come sostituto di Emre Can, quest'ultimo in scadenza di contratto e che potrebbe fare il percorso inverso arrivando in Serie A: è noto da tempo l'interesse della Juventus nei confronti del tedesco.