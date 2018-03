Napoli, dall'Inghilterra: l'Arsenal su Ghoulam, Koulibaly e Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arsenal guarda in casa Napoli per potenziare la propria rosa. Nel mirino del club londinese, secondo il Daily Mirror, ci sono tre elementi della formazione di Maurizio Sarri: Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly e Jorginho. L'esterno algerino sta recuperando dai problemi fisici accusati in questa stagione ma i gunners lo seguono da tempo, così come il difensore centrale che viene monitorato anche dal Manchester United e dal Chelsea. Stesso discorso per il centrocampista italo-brasiliano, da diversi mesi sul taccuino di Arsenal e blues.