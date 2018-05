Napoli, dall'Inghilterra: prossima settimana il punto sul futuro di Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il The Sun parla del futuro di Jorginho e spiega come la prossima settimana il giocatore vedrà il Napoli per parlare della sua situazione. Il club azzurro non vorrebbe cedere il proprio regista, valutato 60 milioni di euro. Jorginho invece, per il tabloid, avrebbe in testa da un po' di tempo il passaggio al Manchester City, con sullo sfondo l'interesse di Manchester United e Liverpool.