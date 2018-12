© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Liverpool l'ha già cercato in passato e ora è pronto a tornare all'assalto. Lorenzo Insigne è uno degli obiettivi di Jürgen Klopp per il mese di gennaio e la genesi di questo nuovo interesse è legato al recente doppio incrocio nel girone di Champions League: l'attaccante di Frattamaggiore ha deciso la gara al San Paolo a ottobre, oltre i sette gol segnati finora in campionato. Il numero 24 azzurro ha un contratto col Napoli valido fino al 2022 con ingaggio fissato a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Aurelio De Laurentiis, per ora, non fa il prezzo di Insigne ma il Liverpool era disposto a investire 110 milioni di euro per prendere Ousmane Dembélé dal Barcellona, ne può spendere altrettanti anche per acquistare un giocatore con caratteristiche perfette per il gioco di Klopp. I Reds, secondo il Daily Mirror, restano dunque sulle tracce di Insigne.