Napoli, dall'Inghilterra: Sarri ha chiesto al Chelsea l'acquisto di Hysaj

Dopo Jorginho, Maurizio Sarri vuole portare a Londra un altro dei suoi pupilli. Come riporta il Daily Star, infatti, il tecnico del Chelsea ha espressamente chiesto alla sua dirigenza di fare uno sforzo per il terzino del Napoli Elseid Hysaj. L'albanese, proprio in queste settimane, sta trattando il rinnovo coi partenopei.